В Китае резко ответили на слова ФБР о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус. Иллюстративное фото: Amilcar Orfali / Getty Images

Глава ФБР заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане – ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на его слова.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что, по мнению бюро, причиной пандемии COVID-19 вероятнее всего стала утечка из лаборатории в Ухане.

"ФБР уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане", – сказал Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его мнению, китайское правительство "делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу" по расследованию причин возникновения КВИ.

Слова Рэя также подтвердили на .

Кроме того, вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что версия создания коронавируса в лаборатории представляется реальной, но не окончательной. Его слова приводит РИА Новости.

"По результатам интенсивных исследований ряд наших ведомств утверждает, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. Другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане.

Ни одно из ведомств не может вынести окончательного суждения. Поэтому мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории, очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной", – отметил он.

Тем не менее китайские власти остались недовольны высказыванием американского бюро.

Как пишет Euronews, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает против политических манипуляций в вопросе отслеживания происхождения COVID-19.

"Когда спецслужбы занимаются научной тематикой, они политизируют вопрос, касающийся источника коронавируса. Основываясь на лжи, обмане и плохой репутации американской разведки, мы можем сказать, что выводы, которые они делают, не вызывают доверия", – добавила она.

При этом, как сообщается на официальном сайте ООН, в 2021 году эксперты посетили несколько лабораторий в Ухане и пришли к выводу: вероятность того, что вирус передался человеку в результате утечки из лаборатории, крайне мала.

Однако глава ВОЗ считает, что анализ этой версии был недостаточно глубоким и необходимы дальнейшие исследования.

"Хотя команда пришла к выводу, что утечка из лаборатории – наименее вероятная гипотеза, она требует дальнейшего расследования. Возможно, понадобится дополнительная экспертная миссия, и я готов такую миссию развернуть", – сказал Тедрос Гебрейесус.

Добавим, что Федеральное бюро расследований (ФБР) является основным правоохранительным ведомством в структуре Министерства юстиции США. Такая информация приводится на сайте одного из посольств Соединенных Штатов.

Задача ФБР – защищать США и права американских граждан, гарантированные Конституцией Соединенных Штатов. Основные усилия ФБР сосредоточены на предотвращении террористических актов против граждан США и расследовании нарушений федерального законодательства.

В штате ФБР насчитывается более 11 тысяч специальных агентов, работающих на всей территории США и в 47 американских посольствах за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011572-v-kitae-rezko-otvetili-na-slova-fbr-o-laboratornom-proishozhdenii-koronavirusa/