Задержки рейсов, НЛО, истребители: небо над Петербургом закрыли для самолетов

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Ряд российских Telegram-каналов сообщил о неопознанном объекте, который зафиксировали над Санкт-Петербургом. Из-за этого воздушное пространство города на время закрыли.

По сообщению Telegram-канала Baza, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта в воздухе ввели план "Ковер", в небо подняли истребители.

"Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу", – сообщили в Telegram-канале.

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом. Скриншот: FlightRadar24.com

Петербургский аэропорт "Пулково" объявил о временной задержке рейсов. Такое сообщение разместили на странице правительства Санкт-Петербурга во "ВКонтакте".

"Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", – гласит сообщение.

Telegram-канал "112" же, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом "Пулково" на время закрыли воздушное пространство в радиусе 200 километров. Отмечается, что неопознанный объект, из-за которого в небо подняли военные самолеты, был похож на беспилотник.

"В воздухе работают два истребителя – Су-35 и МиГ-31", – сообщали в "112".

По информации Telegram-канала "Фонтанка", неопознанный летающий объект заметили в 160-200 километрах от Петербурга.

По их данным, такую информацию министерство обороны по своим каналам сообщило в службу "Пулково". В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт не принимал самолеты и не давал разрешения на взлет.

Позже Baza и "112" сообщили, что план "Ковер" в Петербурге отменен, а небо над городом открывают.

Коммерсантъ со ссылкой на источник в Росавиации сообщил, что все авиакомпании получили информацию о снятии запрета на полеты над Санкт-Петербургом.

Также сегодня глава Республики Адыгея – субъекта РФ – Мурат Кумпилов сообщил в своем Telegram-канале, что в одном из поселков республики упал неустановленный летальный аппарат.

"В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа", – написал Кумпилов.

Жертв и пострадавших по его словам нет. Есть лишь незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы.

Согласно информации на сайте Системы обмена туристской информацией, Республика Адыгея – субъект Российской Федерации. Население региона по данным на 2016 год составляет 451,48 тыс. человек. Региональный центр – город Майкоп, в котором проживают 144 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011159-zaderzhki-reysov-nlo-istrebiteli-nebo-nad-peterburgom-zakryli-dlya-poletov/