Путин наградил Стивена Сигала орденом

Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото: Alexey Nikolsky / RIA Novosti / AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин наградил известного голливудского актера Стивена Сигала Орденом Дружбы Российской Федерации. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ.

"За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества Орденом Дружбы (наградить – прим. ред.) Сигала Стивена Фредерика – специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям с США и Японией", – гласит сообщение.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", – гласило сообщение.

Спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США актер стал в августе 2018 года, сообщало ранее РИА Новости. На этой должности он занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.

В мае 2021 года Сигал вступил в партию "Справедливая Россия – За правду".

По информации на сайте IMDb, Стивен Фредерик Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, штат Мичиган.

Его дедушка и бабушка по отцовской линии были евреями, проживавшими в одном из регионов России, а затем перебравшихся в США.

Стивен Сигал. Фото: Clive Mason/Getty Images

Сигал начал заниматься боевыми искусствами в возрасте семи лет под руководством известного инструктора каратэ Фумио Демуры, а в 1960-х годах начал заниматься айкидо. Жил в Японии, чтобы продолжить обучение боевым искусствам.

Вернувшись в Лос-Анджелес, он начал давать уроки айкидо.

Известные картины с участием актера – "В осаде", "Над законом", "Отмеченный смертью", "Смерти вопреки" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011061-putin-nagradil-stivena-sigala-ordenom/