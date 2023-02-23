Турция назначила нового посла в Казахстане

Мустафа Капуджу. Фото: turkmenportal.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил послов в семи странах мира, в том числе в Казахстане. А шесть послов были переведены в штаб-квартиру МИД в Анкаре, передает Daily Sabah.

По информации издания, соответствующий указ турецкого лидера был опубликован сегодня, 23 февраля.

Так, согласно решению, Уфук Экичи, пока действующий посол Турции в Казахстане, был назначен главой дипмиссии в Луанде, Ангола. Сменил его Мустафа Капуджу, занимавший пост генерального директора управления по правовым услугам.

Отмечается, что всего президент Турции сменил послов в семи странах, при этом шесть глав дипмиссий были переведены в штаб-квартиру МИД в Анкаре.

Добавим, что, согласно информации на сайте посольства Турции в Казахстане, Уфук Экичи был назначен послом 13 января 2020 года и пробыл на данном посту более трех лет.

Кроме того, по информации Turkmenportal, Мустафа Капуджу четыре года занимал должность посла Турции в Туркменистане, покинув пост в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010639-turtsiya-naznachila-novogo-posla-v-kazahstane/