Напугавший жителей Японии загадочный шар оказался пустым внутри

Загадочный шар на пляже в Японии. Кадр из видео: twitter.com/NHKWORLD_News

Специалисты исследовали подозрительный шар диаметром 1,5 метра, обнаруженный на пляже в одном из японских городов. Оказалось, что внутри он полый, передает The Guardian.

Вчера на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока в Японии обнаружили загадочный шар диаметром в 1,5 метра, а также, предположительно, сделанный из некоего металла. В день обнаружения шара полиция временно ограничила доступ к пляжу.

Власти поначалу выражали опасение, что шар может оказаться взрывоопасным. Также выдвигалась версия о том, что цель обнаруженного предмета – шпионаж со стороны Северной Кореи или Китая.

Однако специалисты провели тщательные исследования загадочного шара. Рентген показал, что внутри он полый. Таким образом, версия о том, что шар взрывоопасен, не подтвердилась.

Кроме того, нет никаких признаков того, что объект был связан со шпионажем со стороны Северной Кореи или Китая.

При этом наличие двух приподнятых ручек на поверхности шара, указывающих на то, что он мог быть прикреплен к чему-то, натолкнуло на другое объяснение – это плавучий буй, который просто расшатался и уплыл.

Загадочные шары и неопознанные объекты в других странах

В начале февраля США сбили у побережья Южной Каролины китайский воздушный "шар-шпион", вторгшийся в воздушное пространство страны. Позже в связи с этим Пекин заявил протест Вашингтону.

Сообщалось, что сбитый шар упал в Атлантический океан. Вскоре после этого США показали его обломки.

В середине февраля американские военные сбили еще один неопознанный летающий объект – на этот раз недалеко от границы с Канадой. Отмечалось, что это уже четвертый подобный инцидент с начала месяца.

Тем временем неопознанный объект также сбили в небе над Канадой.

Президент США Джо Байден заявил, что один из сбитых объектов над Канадой и Штатами был разведывательным.

Наряду с этим в СМИ появилась информация о замеченном неопознанном летающем объекте на востоке Китая. А жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010464-napugavshiy-zhiteley-yaponii-zagadochnyy-shar-okazalsya-pustym-vnutri/