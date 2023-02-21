Каналы в Венеции остались практически без воды из-за сильной засухи (фото, видео)

Канал в Венеции. Иллюстративное фото: Stefano Mazzola / Getty Images

Из-за сильных отливов и засухи уровень воды в каналах в Венеции снизился на полметра. Это затрудняет работу скорой помощи и экстренных служб, которые используют в основном катера, пишет Bloomberg.

Помимо экстренных и городских служб, от падения уровня воды страдают водные такси и гондолы. Отмечается, что в минувшие выходные некоторые каналы несколько часов были полностью недоступны для судов, включая лодки скорой помощи.

Канал в Венеции. Иллюстративное фото: Stefano Mazzola / Getty Images

При этом агентство, ссылаясь на экспертов, пишет, что последние несколько месяцев в этом регионе наблюдается засуха. Отсутствие дождя усугубило ситуацию с приливами и отливами, из-за чего ожидается, что уровень воды в каналах не поднимется до середины недели.

Отмечается, что Италия, как и другие европейские страны, столкнулась с новой волной сильной засухи. Летом прошлого года в пяти регионах Италии даже пришлось ввести режим ЧП из-за сильной засухи. Власти Милана были вынуждены выключить большинство фонтанов в городе для экономии воды.

Сейчас в регионе снова наблюдается засушливая погода, а уровень воды на реках и озерах, включая озеро Комо, понизился, пишет агентство, ссылаясь на данные экологической группы Legambiente.

Примечательно, что в последние годы в Венеции, наоборот, участились сильные приливы: крупнейший из них за более чем 50 лет произошел осенью 2019 года. Тогда городу был нанесен ущерб на сумму около 1 миллиарда евро.

После этого власти Венеции начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над ним планируется завершить к концу этого года.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, Венеция - столица одноименной итальянской провинции. В средние века Венеция была крупнейшим портом, связывавшим Европу и Азию.

Сегодня она остается крупным итальянским портом в северной части Адриатического моря и является одним из старейших в мире туристических и культурных центров. Ее художественное и архитектурное наследия привлекают миллионы туристов со всех частей света.

В 1987 году Венеция и ее лагуна были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010221-kanaly-v-venetsii-ostalis-prakticheski-bez-vody-iz-za-silnoy-zasuhi-foto-video/