"На Западном фронте без перемен", "Навальный": стали известны победители BAFTA-2023

Остин Батлер. Фото: Stuart Wilson/BAFTA/Getty Images for BAFTA

В Лондоне состоялась церемония вручения кинонаград BAFTA Film Awards 2023. Самым награждаемым фильмом в этом году стала драма Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен", сообщается на официальном сайте премии.

На минувшей церемонии стали известны победители во всех 25 номинациях. Триумфатором вечера стала военная драма "На Западном фронте без перемен". Главные актерские награды забрали Остин Батлер и Кейт Бланшетт.

Ниже представлен список победителей:

Лучший фильм – "На Западном фронте без перемен";

Лучший режиссер – Эдвард Бергер, "На Западном фронте без перемен";

Лучшая женская роль – Кейт Бланшетт, "Тар";

Лучшая мужская роль – Остин Батлер "Элвис";

Лучшая женская роль второго плана – Керри Кондон, "Банши Инишерина";

Лучшая мужская роль второго плана – Барри Кеоган, "Банши Инишерина";

Лучший оригинальный сценарий – "Банши Инишерина";

Лучший адаптированный сценарий – "На Западном фронте без перемен";

Лучший британский фильм – "Банши Инишерина";

Лучший британский дебют – "Солнце мое";

Лучший фильм на иностранном языке – "На Западном фронте без перемен";

Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший документальный фильм – "Навальный";

Лучшая операторская работа – "На Западном фронте без перемен";

Лучший монтаж – "Все везде и сразу";

Лучшие костюмы – "Элвис";

Лучший грим и прически – "Элвис";

Лучшая работа художника-постановщика – "Вавилон";

Лучший звук – "На Западном фронте без перемен";

Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды".

Лучший оригинальный саундтрек – Фолькер Бертельманн, "На Западном фронте без перемен";

Лучший кастинг – "Элвис";

Лучший британский короткометражный фильм – "Ирландское прощание";

Лучший британский короткометражный мультфильм – "Мальчик, крот, лиса и лошадь";

Восходящая звезда – Эмма Маки.

Напомним, что победителем в номинации "Лучший документальный фильм" стал проект канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" о российском политике Алексее Навальном. На эту награду также претендовали фильмы "Все, что дышит", "Вся красота и кровопролитие", "Вулкан любви" и "Дэвид Боуи: Moonage Daydream".

BAFTA - Британская академия кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts) - ведущая в мире независимая благотворительная организация в области искусства.

BAFTA, как сообщается на официальном сайте премии, полагается на доходы от членских взносов, индивидуальных пожертвований, трастов, фондов и корпоративных партнерств для поддержки нашей постоянной информационно-просветительской работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010060-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-navalnyy-stali-izvestny-pobediteli-bafta-2023/