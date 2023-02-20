Документальный фильм про Навального получил премию BAFTA

Алексей Навальный. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств, сообщается на официальном сайте BAFTA.

Фильм о Навальном получил премию в номинации "Лучший документальный фильм".

Также на эту награду претендовали:

"Все, что дышит";

"Вся красота и кровопролитие";

"Вулкан любви";

"Дэвид Боуи: Moonage Daydream".

По информации DW, премьера фильма об Алексее Навальном состоялась в январе 2022 года.

Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее и арест самого политика после возвращения в Москву.

Стоит отметить, что этот фильм был номинирован на премию "Оскар". Церемония награждения состоится в марте текущего года.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному, когда он направлялся в Москву, на борту самолета стало плохо, из-за чего была совершена экстренная посадка самолета в Омске. Политик был срочно госпитализирован в больницу Омска с острым отравлением веществом, которое вызывает галлюцинации.

Через некоторое время стало известно, что Навальный впал в кому. Еще через несколько дней его вывезли из Омска в Берлин для продолжения лечения.

Позже появились заявления о том, что в организме российского оппозиционера были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В своем отравлении Навальный обвинил Владимира Путина.

В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы.

Сейчас в отношении Алексея Навального вынесено несколько обвинительных приговоров. Он находится в колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010011-dokumentalnyy-film-pro-navalnogo-poluchil-premiyu-bafta/