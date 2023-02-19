Экс-президент США Джимми Картер проведет оставшееся у него время дома, а не в больнице

Джимми Картер. Фото: Paul Hennessy/NurPhoto/Getty Images

Бывший президент США Джимми Картер решил провести оставшееся у него время дома и будет получать хосписный уход, сообщил Картеровский центр.

До этого Картер несколько раз проходил курсы лечения в больнице, но теперь госпитализировать его не будут.

98-летний Джимми Картер – самый долгоживущий бывший лидер США в истории.

Он был избран на пост президента от Демократической партии и возглавлял Белый дом в течение одного срока, с 1977 по 1981 год. На следующих выборах он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

В последние годы Картер много болел, в том числе у него была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.

"Его полностью поддерживает семья и медицинские работники. Семья Картера просит обеспечить неприкосновенность ее частной жизни и благодарна за опасения, высказанные многими его поклонниками", – сказано в заявлении.

После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами в рамках Картеровского центра. Он также известен правозащитной деятельностью.

В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009979-eks-prezident-ssha-dzhimmi-karter-provedet-ostavsheesya-u-nego-vremya-doma-a-ne-v-bolnitse/