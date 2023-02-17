Португалия прекратит выдачу новых "золотых виз"

Лиссабон. Иллюстративное фото: Jorge Mantilla/NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна перестанет выдавать "золотые визы". Их могли получить инвесторы в недвижимость или экономику страны, пишет Publico.

Как пишет издание, Кошта, выступая перед журналистами после совета министров в Лиссабоне, подтвердил, что правительство отменит выдачу новых "золотых виз".

"Что касается уже выданных "золотых виз", (…) они будут продлены только в том случае, если инвестиции направлены на постоянное жилье самого инвестора или его потомков, либо если недвижимость будут сдана в аренду на длительный период", - заявил премьер-министр.

По данным издания, с октября 2012 по январь 2023 Португалия выдала более 11,6 тыс. видов на жительство для инвесторов, или так называемых "золотых виз". Согласно последним официальным данным, больше 10 тыс. подобных инвесторов вложили в экономику страны более 6 млрд евро.

Больше всего "золотых виз" Португалии получили граждане Китая, Бразилии и США.

Агентство Bloomberg сообщает, что программа по выдаче "золотых виз" была разработана для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в целях оздоровления экономики страны после того, как в 2011 году Лиссабон получил 78 млрд евро от ЕС и Международного валютного фонда.

Согласно условиям программы, желающие получить "золотую визу" должны были приобрести в Португалии жилье на сумму не менее 350 тыс. евро, создать не менее 10 рабочих мест или инвестировать в экономику страны как минимум 1,5 млн евро.

Между тем РБК уточняет, что в ноябре Кошта сообщал о возможном закрытии программы, заявив, что она "уже выполнила ту задачу, которую должна была, и в данный момент больше нет оснований ее сохранять".

Издание отмечает, что выдавать "золотые визы" россиянам Португалия перестала еще в феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009780-portugaliya-prekratit-vydachu-novyh-zolotyh-viz/