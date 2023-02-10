Премьер-министр Молдовы подала в отставку

Наталья Гаврилица. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила о своем уходе с поста главы правительства страны, который она занимала с августа 2021 года.

Членов кабмина в пятницу экстренно собрали на заседание в администрации президента без оглашения повестки, пишет РИА Новости. Кроме того, на заседания присутствовали все члены парламентской фракции партии "Действие и солидарность".

"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", – заявила Гаврилица.

Экс-премьер Молдовы подчеркнула, что ее правительство пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не видело подобной поддержки со стороны населения.

По информации издания, после утверждения в августе 2021 года правительства Гаврилицы в нем несколько раз происходили важные кадровые перестановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008948-premer-ministr-moldovy-podala-v-otstavku/