Учитель в Таиланде отрезал волосы более 100 ученикам в качестве наказания

Учитель отрезает волосы школьникам. Фото: twitter.com/kuyraiwaasas

В Таиланде школьный учитель наказал более 100 учеников, отрезав им волосы на голове, поскольку, по его мнению, их прически не соответствовали уставу, передает Bangkok Post.

Как пишет издание, об инциденте в провинции Пхетчабун стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

"На кадрах видно, как учитель одной из школ района Бунг Сам Пхан с помощью ножниц обрезает волосы более чем 100 ученикам. Он оставил их с уродливыми прическами во время утреннего собрания", – говорится в публикации газеты.

Министр образования Таиланда Тринуч Тхиентхонг поручила государственным органам начать расследование в отношении учителя и директора школы, где произошел инцидент. Если их вину докажут, то они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Она подчеркнула, что поведение учителя было неуместным, поскольку в 2020 году министерство отменило нормы внешнего вида для школьников.

"Стричь волосы ученикам в качестве наказания неуместно и недопустимо", – сказала Тринуч Тхиентхонг.

Однако министр образования сообщила, что сейчас в ведомстве рассматривают новые правила, согласно которым каждая школа будет вправе выбирать свой вариант прически для учеников.

Как пишет РИА Новости, в 1972 году военные власти Таиланда ужесточили нормы внешнего вида для школьников, согласно которому, мальчики могли стричься под "ежик", а девочкам разрешалась стрижка "каре". Кроме того, учителя нередко сами отрезали волосы учеников, если те не следовали правилам. И хоть в 2020 году данные нормы внешнего вида были отменены, во многих школах продолжали соблюдать старые правила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008833-uchitel-v-tailande-otrezal-volosy-bolee-100-uchenikam-v-kachestve-nakazaniya/