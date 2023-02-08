США показали обломки китайского дирижабля. Они говорят, что он часть масштабной шпионской программы

Обломки сбитого дирижабля. Фото: facebook.com/usfleetforces

Военно-морские силы США распространили фотографии того, что осталось от сбитого китайского дирижабля, пролетевшего в конце недели над территорией США и Канады с запада на восток.

В субботу дирижабль сбили над Атлантикой у берегов штата Южная Каролина; с тех пор водолазы прочесывают дно, чтобы собрать максимальное количество обломков и изучить технические возможности и предназначение шара.

Хотя Пекин настаивает, что этот аппарат был предназначен для сугубо гражданских (якобы метеорологических) целей и был унесен ветром на территорию США, Вашингтон считает, что дирижабль использовался для сбора разведывательной информации и его полет явился нарушением американского суверенитета.

В пятницу, пока шар оставался в воздухе, госсекретарь Энтони Блинкен на неопределенное время перенес свой давно планировавшийся визит в Китай.

Как пишет Washington Post (нужна подписка) со ссылкой на анонимные источники в разведывательном сообществе, американские разведывательные службы установили связь дирижабля с более широкой программой сбора разведданных, направляемой Народной освободительной армией Китая.

Обломки сбитого дирижабля. Фото: facebook.com/usfleetforces

На фотографиях, , можно рассмотреть крупные обломки, поднимаемые из воды на лодку. В посте говорится, что подъемом обломков занимаются специалисты-взрывотехники флота.

По словам американских официальных лиц, дирижабль был высотой около 60 метров, его гондола была сопоставима по размерам со среднемагистральным самолетом и весила сотни, а то и тысячи килограммов.

По данным ВМС США, в подъеме обломков участвуют два судна, одно из которых оснащено мощным краном для тяжелых грузов. Также для поиска обломков используются подводные аппараты.

Пентагон во вторник сообщил, что Китай отказал США в просьбе о телефонном разговоре министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой. Китай пока не комментировал это заявление.

Тем временем, как пишет Washington Post, разведывательные службы выделили еще несколько аналогичных инцидентов в последние годы (когда им нередко не придавали значения) и пришли к выводу, что в Китае существует целая программа сбора разведданных с помощью дирижаблей.

Хотя аналогичными возможностями обладают китайские спутники-шпионы, воздушные шары способны висеть над объектом наблюдения гораздо дольше. Дирижабли оснащаются цифровыми камерами высокого разрешения.

Программа управляется Народной освободительной армией Китая с острова Хайнань в Южно-Китайском море. Сами аэростаты производит частная компания.

С 2018 года Китай запустил десятки таких воздушных шаров; мишенью становились не только США, но и их партнеры и союзники в Восточной Азии - Япония, Индия, Вьетнам, Тайвань, Филиппины. В понедельник заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела брифинг для примерно 150 дипломатов из 40 стран-союзников и партнеров, чтобы ознакомить их с выводами разведки, пишет Washington Post.

Китай в понедельник признал, что сейчас в воздухе находится еще один воздушный шар, тоже якобы гражданский и сбившийся с курса. Вооруженные силы Колумбии сообщили, что наблюдали этот шар в своем воздушном пространстве 3 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008477-ssha-pokazali-oblomki-kitayskogo-dirizhablya-oni-govoryat-chto-on-chast-masshtabnoy-shpionskoy-programmy/