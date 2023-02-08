Можно ли спрогнозировать сильное землетрясение, рассказали ученые

Последствия землетрясения. Фото: SAR Hidayatullah/Anadolu Agency/Getty Images

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни тысяч людей. В Турции объявлен траур до 12 февраля. На фоне этих известий ученые со всего мира пытаются понять: можно ли заранее предсказать вероятность сильного землетрясения? Большинство экспертов сходится во мнении, что сделать это очень сложно, передает The Washington Post.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, на землетрясения приходится почти половина всех смертей от стихийных бедствий, зафиксированных за последние два десятилетия. Многие геологи считают, что практически невозможно точно предсказать землетрясение из-за того, что процесс анализа земной коры очень сложен. Другие говорят, что современные технологии должны помогать в прогнозировании стихийных бедствий, а также мгновенно информировать людей о необходимости искать убежище.

Однако большинство ученых сходятся во мнении, что будущее, в котором технологии смогут точно предсказывать место, время и силу землетрясения, видится очень далеким. А неточные оценки могут принести больше вреда, чем пользы.

"Землетрясение происходит очень и очень быстро. Справедливо будет сказать, что на данный момент мы вообще не способны предсказывать землетрясения", — говорит Кристин Гуле, директор Центра изучения землетрясений Геологической службы США (USGS).

Движения плит, лежащие в основе землетрясений, происходят медленно, а разрывы, наоборот, случаются слишком внезапно. В настоящее время ученые используют геологические измерения, данные сейсмологических служб и исторические записи, чтобы выделить области, подверженные риску землетрясения. Затем они используют статистические модели для оценки вероятности того, что землетрясение может произойти в будущем.

Джон Рандл, профессор физики и геологии Калифорнийского университета в Дэвисе, говорит, что в настоящее время ученые разрабатывают модель машинного обучения для прогнозирования землетрясений. По аналогии с тем, как Федеральная резервная система США прогнозирует состояние американской экономики. Однако профессор Рандл сомневается, что эти технологии будут достаточно точными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008357-mozhno-li-sprognozirovat-silnoe-zemletryasenie-rasskazali-uchenye/