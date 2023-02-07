МИД Китая объяснил пролет своего аэростата над Латинской Америкой

Флаг Китая. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подтвердила, что замеченный над Латинской Америкой аэростат принадлежит КНР, передает CNN.

Пекин впервые признал, что воздушный шар, замеченный в небе над двумя латиноамериканскими странами, принадлежит Китаю.

Как объяснила представитель МИД КНР, аэростат серьезно отклонился от запланированного курса и вошел в небо над Латинской Америкой и Карибским морем по ошибке - из-за погодных условий и ограниченных возможностей управления аппаратом.

"Китай - ответственная страна. Мы всегда строго соблюдали международное право. Мы проинформировали все соответствующие стороны и должным образом урегулировали ситуацию, которая не представляла угрозы ни для одной страны", – заявила Мао Нин, добавив, что все стороны выразили свое понимание.

ВВС Колумбии и Управление гражданской авиации Коста-Рики подтвердили, что на прошлой неделе в их воздушном пространстве отслеживался белый аэростат. Однако происхождение его установлено не было.

Напомним, такой же шар летал над США на прошлой неделе. Впервые он был замечен Североамериканским командованием воздушно-космической обороны 28 января, когда пролетал на восток над Аляской. Затем воздушный шар перелетел через Канаду в США, где, по заявлениям властей, провел некоторое время над секретными ракетными объектами в Монтане.

Шар был сбит в субботу, 4 февраля. Пекин выразил возмущение этим поступком властей США, заявив, что шар не представлял никакой угрозы, использовался только в гражданских целях и попал в воздушное пространство США по ошибке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008296-mid-kitaya-obyasnil-prolet-svoego-aerostata-nad-latinskoy-amerikoy/