Турция призвала своих граждан проявлять бдительность при поездках в Европу и США

Здание МИД Турции. Фото: facebook.com/TCDisisleri

Министерство иностранных дел Турции выпустило рекомендации для своих граждан по поездкам в США и Европу, предупредив о возможных исламофобских, ксенофобских и расистских атаках, передает Hurriyet daily news.

"В последнее время наблюдается рост антиисламских, ксенофобских и расистских акций в некоторых европейских странах, а также пропагандистских демонстраций против нашей страны со стороны групп, связанных с террористическими организациями", – цитирует издание заявление МИД страны.

Поэтому ведомство призвало турецких граждан, проживающих в Европе и США или планирующих посетить их, быть осторожными и держаться подальше от мест, где могут проходить демонстрации. Им также посоветовали обращаться в местные органы безопасности в случае нападений и преследований.

"Эти события, отражающие опасные масштабы религиозной нетерпимости и ненависти в Европе, ясно показывают тревожный уровень, которого достигли расистские и дискриминационные движения в Европе" – говорится в сообщении.

Как пишет Daily Sabah, в минувшую субботу министерства иностранных дел Швеции, Норвегии и Дании призвали своих граждан избегать места массовых скоплений в Турции на фоне сохраняющейся напряженности. Несколько посольств в Анкаре, в том числе посольства США, Германии, Франции и Италии, также разместили предупреждения о безопасности для своих соотечественников

"В связи с недавними инцидентами с сожжением Корана в Европе правительство США предупреждает своих граждан о возможных ответных атаках террористов на места поклонения в Турции. Террористы могут напасть без предупреждения или с минимальным предупреждением, нацелившись на места поклонения или места, которые часто посещают западные граждане", – говорится на сайте посольства США в Турции.

Напомним, 21 января у посольства Турции в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс") прилюдно сжег Коран.

Анкара назвала действия Палудана антиисламским поступком, нацеленным против мусульман и оскорбляющим священные ценности под маской свободы самовыражения. И власти Турции отменили запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста.

После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007282-turtsiya-prizvala-svoih-grazhdan-proyavlyat-bditelnost-pri-poezdkah-v-evropu-i-ssha/