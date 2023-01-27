Астероид размером с автобус пролетел совсем близко от Земли

Астероид. Иллюстративное фото: pixabay.com

Космический камень размером с автобус, известный под названием 2023 BU, пролетел по космическим меркам "на бреющем полете" над южной оконечностью Южной Америки сразу после полуночи по Гринвичу. Ученые заранее предупреждали, что бояться катастрофы нет причин.

Ближайшая к Земле точка траектории астероида была всего в 3600 км - это гораздо меньше, чем орбиты многих искусственных спутников.

Астероид обнаружили только в прошлые выходные - его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов, живущий в Крыму. После этого ученые рассчитали размер и орбиту BU 2023.

Вероятность его столкновения с каким-нибудь спутником тоже была ничтожно мала.

Ближе всего к Земле спутник был примерно в половине первого ночи по Гринвичу в пятницу.

Даже если бы 2023 BU шел по курсу прямого столкновения с Землей, говорят ученые, большого урона он бы не нанес.

При предполагаемом размере от 3,5 до 8,5 м в поперечнике астероид, вероятно, развалился бы и сгорел высоко в атмосфере. Все, что увидят жители Земли - это огромный огненный шар.

Для сравнения - знаменитый Челябинский метеорит, вошедший в атмосферу Земли над Чебаркулем в 2013 году, имел диаметр около 20 метров. Ударная волна от его взрыва в атмосфере выбила окна в зданиях.

Встреча с Землей изменит орбиту BU 2023 вокруг солнца.

"До встречи с Землей орбита астероида вокруг Солнца была примерно круговой, приблизительно совпадающей с орбитой Земли, и на полный оборот вокруг Солнца уходило 359 дней", - сообщают в НАСА.

"После пролета над Землей орбита астероида станет более вытянутой, она сдвинется куда-то примерно на полпути между орбитами Земли и Марса, и полный его оборот вокруг Солнца будет занимать уже 425 дней", - добавили в космическом агентстве.

Случай BU 2023 лишний раз напомнил, что рядом с Землей все еще находится много астероидов значительного размера, о которых ученым не известно.

В настоящее время ученые активно ищут крупные астероиды, которые действительно могут нанести ущерб, если столкнутся с Землей.

Космические монстры, вроде 12-километрового метеорита, уничтожившего динозавров, скорее всего, уже все обнаружены и не вызывают беспокойства.

Но вот с небольшими, меньше 150 метров диаметром, исследователям сложнее - обнаружить их существующей техникой и методами довольно сложно.

Считается, что только около 40% таких астероидов зафиксированы и проанализированы с точки зрения возможной угрозы. Между тем, если такой метеорит прилетит на Землю, и притом попадет на сушу, да еще угодит в населенную местность, то это может стать очень серьезной катастрофой

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007061-asteroid-razmerom-s-avtobus-proletel-sovsem-blizko-ot-zemli/