Более 17 тысяч чиновников в Узбекистане попали под сокращение

Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении численности управленческого и производственного персонала министерств и ведомств на 17447 единиц (24%), передает "Газета.uz".

Сообщается, что Мирзиеев сегодня, 25 января, подписал указ "О первоначальных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности органов исполнительной власти республики", направленный на реализацию ранее опубликованной административной реформы.

Согласно документу, в министерствах и ведомствах сокращается 17447 единиц управленческого и производственного персонала, финансируемых из бюджетных и внебюджетных фондов (24% от общего числа). В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств сокращается с 207 до 144, или на 30%.

Также, по предварительной оценке, высвобождается 703 служебных автомобиля и 10 зданий.

Ожидается, что данные меры сэкономят 1,5 трлн сумов бюджетных средств за счет сокращения штатных единиц, а также 70 млрд сумов – за счет сокращения количества машин.

Как передает издание, общая численность работников министерств и ведомств ограничивается 56 573 единицами. Указом президента Узбекистана категорически запрещается вводить дополнительные штатные единицы за счет внебюджетных средств министерств и ведомств.

Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева из-за плохой подготовки города к зиме. Кроме того, он уволил заместителя министра энергетики Узбекистана Шерзода Ходжаева и главу предприятия "Тепловые электрические станции" Фархода Абдурахманова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006737-bolee-17-tysyach-chinovnikov-v-uzbekistane-popali-pod-sokraschenie/