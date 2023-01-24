Уличное освещение будут отключать в Бишкеке из-за сильных холодов

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В Бишкеке будут веерно отключать уличное освещение для экономии электроэнергии. В связи с сильными холодами значительно возросло потребление электричества.

Уличное освещение в столице Кыргызстана теперь будет работать пофазно, пишет 24.kg со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В муниципалитете отметили, что в связи с сильными холодами значительно возросло потребление электроэнергии, что приводит к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование.

"Во избежание крупных аварий, выхода из строя энергооборудования, учитывая риски дорожно-транспортных аварий в ночное время без уличного освещения, вводится его пофазное отключение в часы максимальных нагрузок", - заявили в столичной администрации.

По информации издания, из-за вводимых ограничений без света останутся бульвары, парки, скверы и велодорожки.

Помимо этого, будут отключать подсветку рекламных щитов в ночное время суток до стабилизации положения в энергосистеме.

Ранее, как отметили корреспонденты, в министерстве энергетики признали, что в Кыргызстане введены веерные отключения света. По их словам, если не отключать электричество на 1-1,5 часа, из строя могут выйти трансформаторы.

Напомним, что во второй декаде января с аномальными морозами столкнулись жители Узбекистана. Жителям Ташкента пришлось согреваться у костров на улицах из-за проблем с отоплением и электроэнергией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006588-ulichnoe-osveschenie-budut-otklyuchat-v-bishkeke-iz-za-silnyh-holodov/