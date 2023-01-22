Еще шесть секретных документов нашло ФБР в доме Байдена

Джо Байден. Фото: Alex Wong/Getty Images

Сотрудники ФБР во время обыска в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) нашли новую партию секретных документов. Об этом журналистам рассказал его адвокат Роб Бауэр, передает CNBC.

Сообщается, что обыск прошел в пятницу, 20 января, и длился почти 13 часов. Бауэр заявил, что Министерство юстиции США конфисковало шесть документов, которые имеют пометки "конфиденциально" и "сопутствующие материалы".

По словам Бауэра, некоторые документы относятся к периоду, когда Байден был сенатором (он представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год). Другие связаны с его пребыванием на посту вице-президента в администрации Обамы с 2009 по 2017 год.

Адвокат главы США добавил, что сотрудники Минюста также забрали несколько написанных от руки заметок, сделанных во время пребывания Байдена на посту вице-президента.

По словам специального советника президента Ричарда Заубера, ни Байден, ни первая леди Джилл Байден не присутствовали при обыске.

Отмечается, что это уже четвертая партия секретных документов, обнаруженных в доме президента США.

Первая была обнаружена 2 ноября 2022 года в личном кабинете Байдена в аналитическом центре Penn Biden Center в Вашингтоне. Вторую партию нашли на складе в гараже его дома. Затем в январе секретные записи были обнаружены в комнате, примыкающей к гаражу в Уилмингтоне.

Закон о президентских архивах требует, чтобы все президентские и вице-президентские документы были переданы в Национальный архив после ухода с поста. Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил специального прокурора Роберта Хура для расследования этих инцидентов.

Отметим, что секретные документы также были найдены у предшественника Байдена Дональда Трампа, обыски в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде проходили летом 2022 года. Позднее экс-президент потребовал вернуть найденные секретные документы и обвинил Минюст США в коррумпированности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006271-esche-shest-sekretnyh-dokumentov-nashlo-fbr-v-dome-baydena/