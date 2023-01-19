Международная организация труда не поддержала британский закон о забастовках

Забастовка. Иллюстративное фото: Sean Gallup / Getty Images

Агентство ООН по правам трудящихся заявило, что не поддерживает новый жесткий закон Великобритании, направленный на борьбу с забастовками. Само британское правительство заявило, что новый закон может защитить граждан от влияния забастовок на их жизнь, передает BBC.

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Британский законопроект о забастовках (его также называют "законом о минимальном уровне обслуживания") даст правительству право в одностороннем порядке устанавливать уровни предоставления услуг бастующими рабочими в определенных секторах. Это может привести к тому, что работники потеряют работу.

Британское правительство неоднократно предлагало Международной организации труда (МОТ) поддержать их планы по обеспечению минимального уровня обслуживания во время забастовок в государственном секторе. При этом профсоюзы назвали документ "недемократичным, неработоспособным и незаконным". Глава МОТ Гилберт Хунгбо заявил, что Агентство не готово поддержать Великобританию в этой инициативе.

Ранее британские министры, в том числе премьер-министр Риши Сунак, неоднократно заявляли, что МОТ поддерживает введение подобных "законов о минимальном обслуживании" по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005803-mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-ne-podderzhala-britanskiy-zakon-o-zabastovkah/