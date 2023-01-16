Запрет на вывоз наличной иностранной валюты ввели в Кыргызстане

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Временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты из Кыргызской Республики установили власти страны, сообщается на официальном сайте правительства КР.

Уточняется, что временный запрет будет действовать до принятия соответствующего решения кабинета министров.

Премьер-министр Акылбек Жапаров подписал решение кабмина в целях обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызстана.

Установлен временный запретна вывоз иностранной валюты:

нерезидентам и иностранным гражданам в сумме более 5 тыс. наличных долларов США;

резидентам и гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10 тыс. наличных долларов США.

Сообщается, что в случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов США в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

Пограничной и таможенной службам поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение вывоза наличных долларов США.

Напомним, ранее похожие ограничения вводили и в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005553-zapret-na-vyvoz-nalichnoy-inostrannoy-valyuty-vveli-v-kyrgyzstane/