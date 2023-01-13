МИД Узбекистана призвал граждан воздержаться от поездок по территории Казахстана

Машина. Иллюстративное фото: Daniel Balakov/Getty Images

Министерство иностранных дел Узбекистана на своем официальном сайте опубликовало обращение к гражданам. Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок по территории Казахстана посредством авто.

Обращение к гражданам Узбекистана связано с резким похолоданием в Казахстане.

Как оказалось, участились обращения от граждан Узбекистана, попавших из-за сильных морозов в сложную ситуацию на автотрассах Казахстана.

В МИД отметили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с соотечественниками и соответствующими органами РК.

"С учетом изложенного, рекомендуем гражданам Узбекистана воздержаться от поездок по территории Казахстана посредством автотранспортных средств и автобусного сообщения, до стабилизации погодных условий", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут обратиться в посольство страны в Астане (+717 2954252), генеральные консульства в Алматы (+7273902616) и Актау (+77292777117).

Напомним, что аномальные морозы пришли в Казахстан.

Также мы писали, что 5 дней простоял на морозе гражданин Узбекистана из-за опрокидывания фуры в кювет в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005210-mid-uzbekistana-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-poezdok-po-territorii-kazahstana/