У Байдена уже второй раз нашлись секретные документы. На этот раз в гараже

Джо Байден. Фото: Drew Angerer / Getty Images

В кладовой при гараже в доме Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в соседней комнате обнаружено еще несколько документов различных категорий секретности, сообщил адвокат президента. Их не должно было там быть: по окончании срока полномочий администрации Обамы-Байдена, когда были написаны эти бумаги, их должны были сдать в архив.

И это уже вторая подобная находка: несколько дней назад стало известно, что еще в ноябре прошлого года юристы нынешнего президента США обнаружили около десятка секретных документов в запертом шкафу в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне. Сообщается, что среди них были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Как сообщил личный адвокат Байдена Ричард Собер, среди личных и политических бумаг, хранившихся в кладовой при гараже дома Байдена в Уилмингтоне, обнаружилось несколько документов администрации Обамы с грифом ограниченного доступа. Также одна страница обнаружилась в соседней комнате. Адвокат ничего не сообщил о содержании документов.

Сотрудники Байдена немедленно уведомили о находке министерство юстиции и передали ему все бумаги. По словам Собера, команда Байдена также проверила еще один дом президента в Рехобот-Бич (также в штате Делавэр), но там никаких секретных материалов не нашлось.

Первые несколько документов нашлись, когда юристы перебирали бумаги в офисе перед их вывозом - Центр дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден готовился освободить это помещение.

Оценкой нарушения правил обращения с секретными документами занимаются ФБР и министерство юстиции США.

По закону, вся документация Белого дома, а тем более секретные материалы, должны передаваться в Национальный архив США по истечении срока полномочий текущей администрации.

Республиканцы ликуют

Для Белого дома, который недавно клеймил предшественника Байдена Дональда Трампа по, на первый взгляд, схожему поводу, сложившаяся ситуация неприятна с политической точки зрения.

В августе прошлого года ФБР изъяло в поместье экс-президента Трампа во Флориде более 10 тысяч правительственных документов, подлежавших сдаче в Национальный архив, в том числе больше 300 документов различной категории ограниченного доступа, 18 из них - максимальной секретности. Трамп несколько месяцев уклонялся от предложений сдать эти бумаги добровольно.

С тех пор Трамп является фигурантом расследования на основании Закона о шпионаже.

"Как кто-то может быть настолько безответственным?" - прокомментировал тогда Джо Байден скандал вокруг своего предшественника.

Сейчас окружение Трампа злорадствует и призывает ФБР поискать еще в многочисленных частных домах президента.

Байден и его семья - в центре расследования

Белый дом пока никак не комментирует сообщения о второй найденной партии документов.

В отношении первой пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер в ходе ежедневного брифинга для прессы в среду сказала лишь, что дело находится на рассмотрении минюста, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Сам Байден заявил во вторник, что удивлен обнаружением файлов и сотрудничает с комиссией министерства юстиции, осуществляющей проверку.

Политологи отмечают, что новое республиканское большинство в Палате представителей максимально осложнит Байдену выход из этой ситуации.

"Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает время надзора и подотчетности", - заявил накануне новый председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер.

Комитет готовится начать собственные расследования в отношении президента и его семьи и потребует от Белого дома предоставить все документы, имеющие отношение к обнаруженным у Байдена совершенно секретным файлам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005179-u-baydena-uzhe-vtoroy-raz-nashlis-sekretnye-dokumenty-na-etot-raz-v-garazhe/