Россия внесла в стоп-лист ряд британских политиков и журналистов

Лондон. Иллюстративное фото: pexels.com

МИД России внес в стоп-лист ряд членов кабинета министров, журналистов и представителей силовых ведомств Великобритании. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Всего в данный стоп-лист вошли 36 граждан Британии. Персональные санкции коснулись журналистов, некоторых членов кабмина, а также представителей силовых ведомств.

Попадание в стоп-лист означает запрет на въезд в Россию.

"Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию", — говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре прошлого года Москва внесла в стоп-лист 30 граждан Британии.

При этом с 24 февраля Великобритания тоже вводила множество персональных санкций в отношении некоторых граждан России.

К примеру, практически сразу после начала войны в Украине Британия ввела санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Затем ограничения коснулись председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа, его первого заместителя Льва Хасиса, основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова, а также предполагаемую дочь Сергея Лаврова Полину Ковалеву.

В начале апреля 2022 года в санкционный список Лондона попали предполагаемые дочери Путина, российский телеведущий Сергей Брилев и еще ряд россиян.

В мае санкции Британии затронули экс-спортсменку Алину Кабаеву и экс-супругу Путина. В июне были введены против патриарха Кирилла, в июле - против некоторых российских губернаторов и племянников Алишера Усманова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005147-rossiya-vnesla-v-stop-list-ryad-britanskih-politikov-i-zhurnalistov/