Утечка данных клиентов произошла в компании "Спортмастер"

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Утечка данных клиентов произошла в "Спортмастере" - в компании подтвердили эту информацию, а также сообщили подробности. В настоящее время проводится внутреннее расследование.

Информация о возможной утечке появилась в конце 2022 года в Сети, пишет РБК. Издание отмечало, что в Роскомнадзоре пообещали проверить сведения об утечке.

Накануне "Спортмастер" подтвердил утечку базы данных клиентов. Как оказалось, злоумышленники получили доступ к архиву с данными клиентов. Им стали известны имена, даты рождения, номера телефонов и адрес электронной почты. Информацию об этом корреспондентам издания подтвердили в пресс-службе компании.

Как подчеркнули представители "Спортмастера", утечка не затрагивает платежную информацию, а также логины и пароли пользователей.

В компании предполагают, что утечка произошла через одного из подрядчиков.

"По предварительным данным, утечка произошла через одного из подрядчиков компании, который имел доступ к указанной информации. В рамках работ по обеспечению безопасности уже существенно ограничены доступы, кроме необходимых для обеспечения работоспособности сервисов компании", заявили в "Спортмастере".

В пресс-службе добавили, что официальное уведомление о произошедшем уже направлено в Роскомнадзор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004807-utechka-dannyh-klientov-proizoshla-v-kompanii-sportmaster/