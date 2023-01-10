Жителей города, где проживают принц Гарри и Меган Маркл, эвакуируют из-за наводнения в США (видео)

Наводнение. Фото: Josh Edelson/Getty Images

Стихия обрушилась на штат Калифорния в США - ранее президент Джо Байден ввел там режим ЧС. Власти проводят эвакуацию жителей города, где проживают знаменитости.

В результате наводнения, как пишет РИА Новости, погибли минимум 14 человек. Из-за разбушевавшейся стихии десятки тысяч американцев остались без электричества.

Сообщается, что власти эвакуируют жителей города Монтесито. В этом престижном месте проживают знаменитости, например, принц Гарри и Меган Маркл, а также известная телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри.

По информации издания, накануне президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма.

Также американский лидер распорядился о федеральных мерах поддержки.

Кроме того, Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004796-zhiteley-goroda-gde-prozhivayut-prints-garri-i-megan-markl-evakuiruyut-iz-za-navodneniya-v-ssha-video/