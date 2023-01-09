Решение об обязательной проверке паспортов вакцинации в Таиланде отменили через два дня

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Таиланда изменили решение об обязательном предоставлении сертификата о вакцинации против КВИ при въезде в страну. Данное ограничение анонсировали два дня назад, а вступило в силу оно только сегодня, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

По данным издания, Таиланд отменил политику, требующую от туристов предъявлять паспорта вакцинации против COVID-19. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул.

Напомним, что о введении ограничения стало известно в субботу, 7 января. Первоначально требование о подтверждении вакцинации должно было вступить в силу в понедельник, 9 января, и оставаться в силе как минимум до конца месяца.

Тем не менее, по данным телеканала, Анутин Чарнвиракул заявил журналистам, что доказательство вакцинации не требуется, так как во всем мире проводится достаточная иммунизация. При этом непривитым будет разрешен въезд без ограничений.

"Заявление Анутина заменило требования, объявленные в субботу Управлением гражданской авиации Таиланда", – подчеркнули представители телеканала.

Добавим, что гражданам Казахстана для въезда в Таиланд необходимо получить визу. Как сообщается на сайте тайского Консульства в Казахстане, чтобы посетить Таиланд с туристическими целями есть возможность оформить визу по прилету в аэропорту на 15 дней.

Отмечается, что при оформлении визы по прибытию сумма прожиточного минимума на человека составляет 10 000 бат (136 тыс. тенге по нынешнему курсу) и 20 000 бат (272 тыс. тенге) на семью. Заявитель должен также иметь полностью оплаченный билет, действующий в течение 15 дней с момента въезда в страну.

Виза по прибытию выдается в 23 международных пунктах. Для подачи заявления на получение визы требуется приложить 2 фотографии. Стоимость заявления 2 000 бат (27 259 тенге).

Лица, прибывшие в Королевство в соответствии с вышеуказанными правилами, не могут подавать заявление на увеличение срока пребывания в стране (за исключением случаев болезни).

Также существуют другие типы виз, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте консульства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004646-cna-pasporta-vaktsinatsii-vse-zhe-ne-nuzhno-budet-predyavlyat-pri-vezde-v-tailand/