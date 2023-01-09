В Швеции заявили, что не смогут выполнить все требования Турции перед вступлением в НАТО

Ульф Кристерссон. Фото: instagram.com/kristerssonulf

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошедшей в воскресенье видеоконференции заявил, что они не могут удовлетворить все требования Турции перед вступлением в НАТО, передает агентство "Анадолу".

Швеция не может выполнить все условия перед вступлением в НАТО, выдвинутые Турцией.

"Турция подтверждает то, что мы сделали в рамках трехстороннего меморандума, но турецкая сторона хочет того, чего мы не можем и не хотим им предоставить. Мы не можем удовлетворить все требования Турции", - сказал Кристерссон.

Также премьер Швеции сообщил, что не знает, когда турецкий парламент собирается провести голосование по вопросу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Напомним, Швеция и Финляндия одновременно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Однако накануне об этом негативно высказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что в этих скандинавских странах действуют члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которая считается в Турции террористической.

При этом Анкара выдвинула свои условия по одобрению вступления обеих стран в альянс. Одно из них - страны НАТО и потенциальные кандидаты должны осудить у себя деятельность РПК.

Трехсторонний меморандум был подписан в Мадриде на саммите НАТО Турцией, Финляндией и Швецией. Подписание документа открывало для Финляндии и Швеции возможность вступить в альянс.

В июле прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции. Для завершения процесса протоколы о вступлении должны быть ратифицированы парламентами всех стран-членов альянса, которых на данный момент 30.

Странами-членами НАТО являются Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Турция (вступила в 1952 году), Великобритания и США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004570-v-shvetsii-zayavili-chto-ne-smogut-vypolnit-vse-trebovaniya-turtsii-pered-vstupleniem-v-nato/