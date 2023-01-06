США изменили официальное написание названия Турции

Флаг Турции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки перешли на турецкое написание названия Турции, которая так же, как и США, входит в НАТО. Отныне принято написание Turkiye вместо Turkey.

Информацию об изменении написания названия страны подтвердили в Госдепартаменте, передает DW.

Отмечается, ранее правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвало страны и международные организации принять изменение названия, стремясь отличить страну от одноименной североамериканской птицы (Turkey - индейка - прим. ред.).

Как пишет издание, изменение написания впервые было замечено в заявлении, опубликованном Государственным департаментом США о совместных действиях США и Турции против подозреваемых финансистов запрещенной организации "Исламское государство".

Позже официальные лица подтвердили изменение написания, но заявили, что произношение останется прежним.

"Посольство Турции попросило нас использовать это написание в наших сообщениях. Департамент будет использовать то написание, которое вы видели сегодня, в большинстве наших официальных дипломатических и двусторонних контекстов, в том числе в публичных сообщениях", - прокомментировал изменения представитель Госдепа Нед Прайс.

Отмечается, что в январе глава МИД Турции прибудет в США, чтобы обсудить конфликт в Украине, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004381-ssha-izmenili-ofitsialnoe-napisanie-nazvaniya-turtsii/