Эрдоган в разговоре с Путиным предложил одностороннее прекращение боевых действий в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/bort_01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил одностороннее прекращение боевых действий в Украине, передает агентство "Анадолу".

Сегодня президенты двух стран провели телефонный разговор.

В Управлении по связям Администрации президента Турции рассказали, что лидеры обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Украине.

Эрдоган отметил позитивные результаты инициатив по продвижению диалога, которые отразились на договоренности о зерновом коридоре между Украиной и Россией, а также на обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Президент Турции подчеркнул, что призывы к миру должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий, а разногласия должны быть урегулированы справедливо.

Он также отметил, что пришло время для решительных шагов в отношении членов Рабочей партии Курдистана (PKK), находящихся в Сирии. Партия считается в Турции террористической.

Кроме того, Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции.

Напомним, инициатива создания газового хаба в Турции принадлежит Путину. Российский президент выступил с таким предложением во время встречи с Эрдоганом в октябре прошлого года. Создание газового хаба в Турции направлено на дальнейшую продажу газа в третьи страны.

В начале ноября 2022 года президент Турции заявил о возобновлении работы "зернового коридора" после переговоров с российским президентом.

К слову, соглашение о разблокировке экспорта зерна было подписано делегациями России и Украины 22 июля 2022 года при посредничестве Эрдогана и в присутствии генерального секретаря ООН. Благодаря соглашению возобновился экспорт украинского зерна в другие страны, который был приостановлен с 24 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004284-erdogan-v-razgovore-s-putinym-predlozhil-odnostoronnee-prekraschenie-boevyh-deystviy-v-ukraine/