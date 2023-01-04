Онлайн-продажу парацетамола временно запретили во Франции из-за проблем с поставками

Лекарство. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Франции запретили онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, передает РИА Новости со ссылкой на указ правительственного вестника республики.

"Интернет-продажа препаратов, состоящих исключительно из парацетамола, приостановлена ​​до 31 января 2023 года", – говорится в указе.

Между тем во Франции более полугода сохраняется напряженная ситуация с поставками лекарственных средств на основе парацетамола, это касается и препаратов, предназначенных для детей.

"Различные меры, которые были приняты органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, пока не позволили положить этому конец", – сообщается в постановлении.

Как ранее писал Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман, большинство стран мира испытывают дефицит антибиотиков из-за роста числа инфекционных заболеваний.

ВОЗ собрала данные об обеспечении антибиотиками в 35 странах мира. Нехватка препаратов пенициллинового ряда наблюдается в 80 процентах таких государств. В США, Канаде и 25 из 27 стран Евросоюза также пожаловались на нехватку амоксициллина.

Помимо антибиотиков, фармацевты также жалуются на нехватку обезболивающих, таких как парацетамол, лекарств от туберкулеза и препаратов от кожных инфекций.

По данным издания, дефицит лекарств итак был обычным явлением во время пандемии коронавируса. Однако война в Украине привела к еще большему нарушению поставок компонентов для антибиотиков, а рост цен на энергоносители снизил прибыльность их производителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004139-onlayn-prodazhu-paratsetamola-vremenno-zapretili-vo-frantsii-iz-za-problem-s-postavkami/