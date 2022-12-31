Кыргызстанка сожгла елку на площади из-за того, что не верит в Новый год

Сожженная елка. Фото: kaktus.media

Жительница Кыргызстана сожгла елку на городской площади в Майлуу-Суу. Причина ее поступка оказалась весьма необычной. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области, передает 24.kg.

ЧП произошло ночью 30 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества" УК КР.

"По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя местная жительница. Она дала признательные показания. Со слов подозреваемой, она не верит в Новый год. Сжечь елку женщина решила, чтобы люди не фотографировались около нее и не верили в этот праздник. Ведется следствие", - поделились в УВД Джалал-Абадской области.

Напомним, ранее полицейские Астаны показали подборку видео с курьезными ситуациями, с которыми они столкнулись в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003878-kyrgyzstanka-sozhgla-elku-na-ploschadi-iz-za-togo-chto-ne-verit-v-novyy-god/