Индонезия отменила все коронавирусные ограничения

Индонезия. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Индонезии спустя 10 месяцев обсуждений с пятницы, 30 декабря, отменили все ограничения, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Bloomberg, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что почти все жители страны имеют иммунитет против коронавируса. И с пятницы, 30 декабря, они откажутся от ношения масок в помещении и отменят требование предъявлять паспорт вакцинации при входе в здания.

РИА Новости пишет, что к такому решению власти страны пришли спустя 10 месяцев обсуждений.

"В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 находится под контролем, по состоянию на 27 декабря 2022 года ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения", – сказал Видодо.

Тем временем власти Китая также намерены вновь открыть границы и отменить карантин, введенный из-за COVID-19, в январе 2023 года, понизив классификацию коронавирусной инфекции в рейтинге заболеваний с категории А до В. Последняя категория означает, что КВИ теперь требует только необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003794-indoneziya-otmenila-vse-koronavirusnye-ogranicheniya/