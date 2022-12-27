Путин по телефону попросил школьницу из Запорожья прислать ему огурцы

Владимир Путин. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Запорожской области в рамках благотворительной акции "Елка желаний" и попросил подарить ему на Новый год огурцы, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

Сообщается, что российский президент 22 декабря в ходе посещения Дома молодежи в "Манеже" выбрал три открытки в виде елочных шаров, на которых дети написали о своих мечтах. В одной из них было желание школьницы Александры Титаренко из Запорожской области Украины. Девочка написала, что хочет посетить дом Деда Мороза.

"Девочка вместе с родителями прилетела в Великий Устюг, осмотрела с экскурсией город и встретилась с новогодним волшебником. Саша по телефону рассказала президенту о своих впечатлениях от поездки", – говорится в публикации.

Во время беседы глава России попросил у девочки ответный подарок – огурцы с огорода семьи школьницы.

"Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?" – сказал Путин.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей Украины независимыми территориями. В тот же день в Георгиевском зале Кремля в Москве российский президент подписал договоры о присоединении к РФ самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, что США и другие западные страны осудили проведение референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на форуме в Санкт-Петербурге в присутствии Путина также заявил, что Казахстан не признает независимость ЛНР и ДНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003326-putin-po-telefonu-poprosil-shkolnitsu-iz-zaporozhya-prislat-emu-ogurtsy/