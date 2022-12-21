Больным COVID-19 в Китае планируют разрешить ходить на работу

Люди в Пекине. Фото: Kyodo News / Getty Images

Еще недавно в Китае даже контакт с бессимптомным зараженным КВИ мог стать поводом для вынужденного карантина, но теперь власти хотят отойти от прежней политики "нулевого COVID". Так, инфицированным могут разрешить даже ходить на работу, передает CNN.

Как отмечает телеканал, КНР сейчас ослабляет ограничения, введенные с началом пандемии коронавируса. Людям сообщили, что теперь они будут продолжать ходить на работу, даже если они инфицированы.

Так, власти городов Уху, Чунцин и Гуйян, а также провинция Чжэцзян, в которых проживает более 100 миллионов человек, недавно издали директивы для работников госсектора, которые указывают на "переход от предотвращения инфекции к разрешению возобновления жизни и работы".

В заявлениях властей сообщается, что теперь бессимптомные и легкобольные сотрудники могут "ходить на работу в обычном режиме после принятия защитных мер, необходимых для их состояния здоровья и требований к работе".

Что такое "нулевой COVID"?

Отмечается, что Китай отходит от политики "нулевого COVID", которая велась в течение трех лет.

"Строгий подход удерживал случаи заболевания COVID-19 и смертность в стране на относительно низком уровне, но это также нанесло ущерб экономике и психическому здоровью людей", – пишет CNN.

Ранее сообщалось, что из-за массовых блокировок в Шанхае, Пекине и других городах Китая начались протесты против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

В то время как другие страны сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки и жестких ограничений. Даже из-за единичных случаев власти отправляли на локдаун целые города.

Как отреагировали жители Китая на разрешение больным выходить на работу?

Общественность выразила опасения по поводу решения о разрешении зараженным выходить на работу.

В китайской социальной сети Weibo, аналоге Twitter, стали появляться высказывания возмущенных и обеспокоенных граждан Китая.

"Я чувствую, что местное правительство, которое ввело эту политику (разрешило больным COVID-19 выходить на работу – прим. ред.), крайне безответственно. Бессимптомные и легкобольные пациенты все еще могут быть заразными. У многих людей дома есть пожилые родственники и дети", — говорится в одной из публикаций.

Были и те, кто высказался более критично. Как отмечает CNN, некоторые сочли, что власти ставят в приоритет экономику перед благосостоянием рабочих.

"Другими словами, если вы заболеете, вам нужно будет либо уйти в отпуск и вычесть из зарплаты, либо продолжать работать", — написал другой пользователь Weibo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002470-bolnym-covid-19-v-kitae-planiruyut-razreshit-hodit-na-rabotu/