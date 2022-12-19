Более 16 тысяч домов в Японии остались без света из-за сильного снегопада

Снегопад в Японии. Кадр из видео: twitter.com/CyclistAnons

Сильный снегопад обрушился на некоторые районы Японии в воскресенье, 18 декабря. Из-за этого тысячи домов остались без электричества. Жителей регионов власти просят соблюдать осторожность.

В северных районах Японии синоптики прогнозировали сильный снег и снежные бури до 19 декабря, передает NHK.

До утра понедельника прогнозировали до одного метра снега в префектуре Ниигата и 70 сантиметров снега - в регионах Хокурику и Тохоку. Также специалисты предупредили местных жителей о сильных порывах ветра и возможных сходах лавин.

Как пишет ТАСС, в пострадавших от сильных снегопадов регионах по меньшей мере 16 тысяч домов остались без электричества.

Как пишет Britannica, префектура Ниигата расположена в северо-центральной части острова Хонсю - самым большим из четырех основных островов Японии, лежащим между Тихим океаном и Японским морем.

Регионы Хокурику и Тохоку тоже расположены на Хонсю. Первый - в западно-центральной части острова, второй - в северной части.

Ранее в Москве выпало рекордное количество снега. Из-за непогоды отменили почти два десятка рейсов.

Несколько дней назад мы писали, что в Усть-Каменогорске впервые за последние 6 лет снег шел беспрерывно почти 30 часов. В регионе закрывали дороги, а школьников перевели на дистанционное обучение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002065-bolee-16-tysyach-domov-v-yaponii-ostalis-bez-sveta-iz-za-silnogo-snegopada/