Маск заявил о восстановлении Twitter-аккаунтов заблокированных журналистов

Twitter. Иллюстративное фото: pixabay.com

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует восстановить аккаунты заблокированных журналистов, среди которых CNN, New York Times, The Washington Post и другие.

В своем микроблоге предприниматель провел опрос разблокировки страниц журналистов, которые разгласили его точное местоположение.

После проведения голосования Маск согласился с мнением большинства.

"Люди сообщили свое мнение. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет закончена немедленно", - написал он.

Ранее Twitter заблокировал аккаунты без предварительного предупреждения, сообщает газета. И это произошло через день после того, как на платформе изменилась политика в отношении аккаунтов, на которых публиковалась информация о местонахождении человека в реальном времени.

Сообщалось что на платформе заблокировали профиль @elonjet, который, используя общедоступные полетные данные, сообщал о местонахождении частного самолета Илона Маска.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001914-mask-zayavil-o-vosstanovlenii-twitter-akkauntov-zablokirovannyh-zhurnalistov/