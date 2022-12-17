Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США

TikTok. Иллюстративное фото: pexels.com

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что соцсеть TikTok может представлять реальную угрозу национальной безопасности США. Ее популярность вызывает настороженность в Вашингтоне.

Глава ЦРУ отметил, что разделяет опасения некоторых американских чиновников касательно TikTok. Бернс дал интервью телеканалу CBS, пишет РИА Новости.

"Я считаю, что это (приложение прим. ред.) причина для подлинного беспокойства для правительства", - заявил директор ЦРУ.

По мнению Бернса, так как TikTok является китайской компанией, то правительство КНР сможет настаивать на доступе к информации пользователей из США и получить этот доступ, а также контролировать контент в соцсети.

"Я бы был очень острожным", - дал совет директор ЦРУ пользователям Сети.

Издание отмечает, что ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Кроме того, в ряде американских штатов госслужащим запрещено использование TikTok.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001886-direktor-tsru-nazval-tiktok-ugrozoy-dlya-natsbezopasnosti-ssha/