В офисе партии президента Франции прошли обыски
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В среду, 14 декабря, в офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение", а также в штаб-квартире консалтинговой компании McKinsey прошли обыски, передает РИА Новости, ссылаясь на французские СМИ.
Как сообщили СМИ в прокуратуре Парижа, обыски связаны с делом о финансировании предвыборной кампании Макрона в 2017 году американской консалтинговой фирмой.
В партии между тем заявили о готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна в этом деле.
Отмечается, что в ноябре национальная финансовая прокуратура начала расследование в отношении президента Макрона по подозрению, что его предвыборная кампания 2017 года была незаконно профинансирована со стороны американской консалтинговой фирмы McKinsey.
Сообщается, что расследование, начатое в ноябре, было поручено трем следственным судьям. В первую очередь они намерены расследовать связи между Макроном и McKinsey.
Французская прокуратора проверит, имели ли место в этом деле фаворитизм и незаконное финансирование избирательной кампании.
Сам Макрон заявил, что узнал о расследовании из СМИ, добавив, что счета кампании 2017 года уже неоднократно проверялись и что ему никто не писал и не звонил по этому делу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001631-v-ofise-partii-prezidenta-frantsii-proshli-obyski/