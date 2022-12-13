Внезапная проверка боеготовности войск началась в Беларуси

Белорусские военные. Иллюстративное фото: mil.by

В Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности войск. Об этом сообщило Министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

"По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - гласит сообщение.

Сообщается, что мероприятия будут носить комплексный характер.

Белорусским войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - сообщили в Минобороны Беларуси.

Напомним, в начале октября Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

В соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси президент страны в лице действующего лидера Александра Лукашенко является Главнокомандующим Вооруженными силами, передает сайт белорусского президента.

Он также наделен правом:

назначать на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных сил Беларуси,

формировать и возглавлять Совет безопасности Республики Беларусь;

назначать на должность и освобождать от должности Государственного секретаря Совета безопасности;

вводить на территории Беларуси в случае военной угрозы или нападения военное положение, объявлять полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001359-vnezapnaya-proverka-boegotovnosti-voysk-nachalas-v-belarusi/