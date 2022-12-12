Космический корабль НАСА "Орион" приводнился в Тихом океане

Капсула "Орион" приводнилась в Тихом океане. Фото: Caroline Brehman-Pool/Getty Images

Космический корабль НАСА нового поколения вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Посадочная капсула "Орион" приводнилась в Тихом океане недалеко от мексиканского острова Гуадалупе.

Перед входом в земную атмосферу капсула отделилась от служебного модуля "Ориона". В районе посадки ее ожидал десантный корабль ВМС США "Портлэнд".

В ходе полета "Орион" дважды - 21 ноября и 5 декабря - совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км.

Кроме того, он провел шесть дней на дальней орбите вокруг Луны, когда расстояние до ее поверхности составляло около 85 тыс. км.

Нахождение корабля на этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

Этот полет "Ориона" был пробным и поэтому непилотируемым. Полеты "Ориона" с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года. В ходе этой программы в 2025 или 2026 году планируется вновь высадиться на Луне.

В последний раз человек побывал на Луне 50 лет назад, это был экипаж американского "Аполлона 17".

Новый проект освоения луны в НАСА назвали "Артемида", по имени сестры бога Апполона в греческой мифологии.

Возвращение космических кораблей из таких дальних экспедиций представляет собой непростую техническую задачу: они подлетают к земной атмосфере на очень высокой скорости - около 40 000 км/ч.

Поэтому необходим очень прочный теплозащитный экран, чтобы корабль не развалился в слоях атмосферы: температура его обшивки достигает почти 3000°C.

Защитный слой "Ориона" - это новая конструкция, и НАСА должно было убедиться в его эффективности, чтобы не рисковать жизнями астронавтов в будущих миссиях.

Захватывающий вид 11 парашютов капсулы, раскрывающихся один за другим, был наглядным свидетельством того, что теплозащитный экран сделал свою работу. Но инженеры не будут делать каких-либо выводов, пока его не осмотрят.

"Артемида"

В декабре отмечается полувековая годовщина полета "Аполлона-17", высадки человека на Луну. НАСА вновь возвращается к исследованию Луны, начав новую лунную программу "Артемида" (Artemis).

Возвращение на Луну рассматривается как способ подготовки астронавтов к полету на Марс в 2030-х годах.

"Всем, кто смотрит на Луну и мечтает о том дне, когда человечество вернется на лунную поверхность - ребята, мы здесь! Мы возвращаемся. И это путешествие, наше путешествие начинается с "Артемиды-1", - заявил перед полетом "Ориона" администратор НАСА Билл Нельсон.

"Первый запуск "Артемиды- 2" с экипажем состоится через два года в 2024 году. Мы надеемся, что первая посадка "Артемиды-3" состоится в 2025 году", - сказал он Би-би-си.

"Орион"

"Артемида-1" - первое из серии запланированных путешествий, названных в честь греческой богини-близнеца Аполлона.

При общей ширине в 5 метров "Орион" на метр шире, чем обитаемые модули предыдущих кораблей.

В кресле командира "Ориона" сидел манекен в новом костюме Orion Crew Survival System ("Система жизнеобеспечения экипажа "Ориона"), разработанном для астронавтов с учетом условий при запуске и входе в атмосферу.

В двух других креслах разместились манекен-торсы, изготовленные из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины. На них установлено более 5600 датчиков и 34 детектора радиации для измерения уровня радиационного облучения во время космического полета.

Двигательная установка для "Ориона" была разработана в Европейском космическом агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001068-kosmicheskiy-korabl-nasa-orion-privodnilsya-v-tihom-okeane/