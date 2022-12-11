Личное дело Юрия Гагарина рассекретил "Роскосмос"

Юрий Гагарин. Фото: Rolls Press/Popperfoto via Getty Images/Getty Images

Российская корпорация "Роскосмос" рассекретила личное дело Юрия Гагарина, первого космонавта планеты. Документы хранились в архиве Центра подготовки космонавтов, об этом говорится в журнале "Русский космос".

"В сентябре этого года по инициативе "Роскосмоса" с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", – сообщается в материале.

В официальном издании "Роскосмоса" говорится, что в советские годы на каждого гражданина при официальном оформлении на работу или учебу заводилось личное дело. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом "для служебного пользования", и к нему не имел доступ даже сам работник.

Отмечается, что личное дело Гагарина было открыто в 1955 году при поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге и сопровождало его по всем местам несения службы. После его трагической гибели в 1968 году оригинал личного дела в качестве исключения не передали на хранение в Минобороны, а оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.

Согласно рассекреченным данным, Гагарин в пятом классе вступил во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) и получил комсомольский билет, а в июне 1960 года, когда он был в отряде космонавтов, стал членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и обладателем партбилета.

"Тот факт, что Гагарин вступил в партию, никогда не отрицался, но подробности (номера документов, даты) почему-то не сообщались. Эти сведения, кроме как в рассекреченном личном деле, найти больше негде, и для биографов Гагарина они представляют большую ценность", – говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также то, что он не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве.

"В 1949 году я закончил 6-й класс данной школы, но в виду недостаточного материального состояния родителей, учебу в школе продолжать не смог и поступил учиться в РУ (ремесленное училище. – Ред.) №10 г. Люберцы…" – говорится в автобиографии, написанной рукой Гагарина за день до приказа о зачислении в отряд космонавтов – 6 марта 1960 года.

В журнале также опровергается информация о том, что Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке. В представленных документах указывается, что согласно характеристике, подписанной замкомандира авиационного училища, его рекомендовали к дальнейшему обучению летному делу после окончания первого курса.

Юрий Гагарин является первым человеком, совершившим полет в космос. Согласно данным на сайте "Роскосмоса", он родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Он совершил первый космический полет 12 апреля 1961 года в качестве пилота космического корабля "Восток". Спускаемый аппарат и космонавт приземлились неподалеку от деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

За свой полет в космос Юрий Гагарин был награжден орденом Ленина и удостоен званий Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Кроме того, он был удостоен многих иностранных почетных званий и наград. В 1968 году Международная авиационная федерация учредила золотую медаль имени Юрия Гагарина.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиакатастрофе на самолете УТИ МиГ-15 во время тренировочного полета. Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точная причина авиакатастрофы не установлена. Он был похоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Напомним, в апреле 2021 года дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов назвал предположительную причину гибели Юрия Гагарина. Он предположил, что возможной причиной гибели космонавта во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово стало столкновение с метеозондом.

В том же месяце в Сети опубликовали оригинальную инструкцию для Юрия Гагарина перед первым полетом в космос. Документ "Инструкции космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем "Восток-3А" среди множества других находится в Российском государственном архиве научно-технической документации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001020-lichnoe-delo-yuriya-gagarina-rassekretil-roskosmos/