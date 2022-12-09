Жители Южной Кореи официально стали моложе: страна отказалась от традиционных методов подсчета возраста

Южная Корея. Иллюстративное фото: Will & Deni McIntyre/Getty Images

Граждане Южной Кореи станут моложе на год или два, так как 8 декабря парламент страны принял закон об отказе от двух традиционных методов подсчета возраста, передает BBC.

Теперь с июня 2023 года традиционный метод подсчета возраста каждого жителя Южной Кореи будет отменен. В официальных документах граждан страны будет использоваться стандартизированная система подсчета, используемая во всем мире.

Отмена традиционного метода подсчета возраста - предвыборное обещание новоизбранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

В администрации президента ранее заявляли, что разные способы подсчета возраста привели страну к постоянной путанице и ненужным социальным и экономическим издержкам.

Традиционные методы подсчета возраста в Южной Корее

В стране, кроме принятого во всем мире способа подсчета возраста, существовало еще два традиционных - официальный и неофициальный.

При первом, считавшемся ранее официальным способом, малышу, вне зависимости от его даты рождения, 1 января следующего года исполняется годик.

То есть, даже если ребенок появился на свет в декабре 2020 года, то 1 января 2021 года ему исполнится один год.

Есть также второй неофициальный способ, при котором малыш рождается сразу годовалым. А 1 января следующего года становится старше еще на год.

Например, ребенок родился в декабре 2020 года - ему уже годик. В январе 2021 - ему "исполняется" два года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000902-zhiteli-yuzhnoy-korei-ofitsialno-stali-molozhe-strana-otkazalas-ot-traditsionnyh-metodov-podscheta-vozrasta/