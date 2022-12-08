Политическая драма в Перу: президент Кастильо пытался распустить парламент, но был смещен и задержан

Педро Кастильо. Фото: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо после того, как тот попытался распустить законодательный орган страны. Президентскую присягу приняла вице-президент Дина Болуарте, а теперь уже бывший лидер страны появился на фотографиях в полицейском участке - сообщается, что он был задержан.

Ранее Кастильо объявил, что заменяет Конгресс Республики (так официально называется перуанский парламент) чрезвычайным временным правительством.

Однако законодатели проигнорировали этот шаг и созвали собственное экстренное собрание, на котором приняли решение об импичменте президента.

После этого перуанская полиция опубликовала в "Твиттере" фотографии, на которых Кастильо находится в полицейском участке. В сообщении правоохранительные органы называли его "бывшим президентом" и писали, что были вынуждены вмешаться в ситуацию, чтобы выполнить свои обязанности. Позже снимки были удалены.

Затем были опубликованы кадры, на которых Кастильо подписывает какие-то документы.

Мартия Баррето, представитель группы прокуроров по расследованию коррупции в правительстве, заявила, что Кастильо арестован. Источники агентства Франс пресс сообщают, что его подозревают в мятеже.

Тем временем парламент в качестве временного лидера привел к присяге действующего вице-президента Дину Болуарте, которая немедленно призвала к политическому перемирию в интересах преодоления национального кризиса.

60-летняя Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу, она заявила, что останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство Кастильо.

Борьба президента и парламента

События в Перу начали развиваться стремительно после того, как Педро Кастильо выступил с обращением по национальному телевидению, в ходе которого объявил в стране чрезвычайное положение.

Кастильо сообщил, что распускает парламент, большинство в котором составляют представители оппозиции, что вызвало шок в стране и за рубежом. Несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава конституционного суда обвинил президента в попытке госпереворота.

США настоятельно призвали Кастильо отменить свое решение, вице-президент Болуарте обвинила его в подрыве конституционного порядка, а перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Дина Болуарте. Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Попытку распустить парламент Кастильо предпринял в качестве превентивной меры - он сделал это всего за несколько часов до того, как законодатели должны были проголосовать за процедуру его импичмента (голосование по этому вопросу должно было стать уже третьим с момента избрания Кастильо в июле 2021 года).

Перу - факты о стране

Перу - второй в мире производитель меди. Там добывают также золото, серебро, олово, цинк и нефть.

В середине XVI века конкистадоры открыли в Перу крупнейшее серебряное месторождение Потоси, которое стало символом несметного богатства. Оно давно истощилось, но в испанском языке до сих пор бытует выражение "стоить Потоси".

Тем не менее, значительная часть 32-миллионного населения страны страдает от бедности и безработицы.

Перу имела самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса. С начала пандемии там скончались около 200 тысяч человек.

Президент обвинил своих противников в подрыве демократических устоев и, сославшись на требования населения по всей стране, заявил о создании чрезвычайного временного правительства и созыве нового парламента, которому предстоит создать новую конституцию.

Однако парламент отказался подчиниться и подавляющим большинством проголосовал за импичмент, которого президент всеми силами старался избежать.

Учитель-президент

Перу переживает политическую нестабильность уже не первый год. В 2020 году в стране всего за пять дней сменилось три президента, а с 2016-го поменялось уже шесть лидеров государства.

Кастильо - сторонник левых идей и школьный учитель - был избран президентом Перу в июне 2021 года. На выборах он одержал победу над Кэйко Фухимори - дочерью Альберто Фухимори, который занимал пост президента Перу в 1990-2000 годах.

Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных". Сам Кастильо обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы.

Педро Кастильо. Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Однако во время правления против Кастильо выдвигались обвинения в коррупции, которые президент отвергал и называл частью заговора по его отстранению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000612-politicheskaya-drama-v-peru-prezident-kastilyo-pytalsya-raspustit-parlament-no-byl-smeschen-i-zaderzhan/