Эксперты: Переход Ethereum на PoS помогает мировой экономии электроэнергии

ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

Переход блокчейна Ethereum на алгоритм майнинга PoS (Proof-of-Stake) помог снизить энергопотребление в мире. Количество сэкономленной энергии аналогично потреблению целой страны, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Авторы работы, опубликованной в научном журнале Patterns, предположили, что переход Ethereum на PoS повлиял на мировое потребление электроэнергии. Количество сэкономленной энергии эквивалентно потреблению Франции или Австрии.

Как и все криптовалюты, Ethereum работает на основе технологии блокчейн, гигантской постоянно обновляемой базы данных, регистрирующей каждую транзакцию. Ранее работа блокчейна поддерживалась и проверялась системой Proof-of-Work. Компании, которые помогали производить криптовалюту, вознаграждались токенами. Это побудило предприятия к открытию огромных майнинг-ферм, работающих круглосуточно и без выходных. Естественно, они потребляли огромное количество электроэнергии.

Однако 15 сентября блокчейн Ethereum перешел к работе на основе технологии PoS (Proof-of-Stake). PoS тратит меньше электроэнергии, поскольку создание новой монеты больше не зависит от объема выполненной вычислительной работы.

Считается, что майнинг биткоина потребляет больше электроэнергии, чем, к примеру, вся Финляндия. Существует даже предположение, что вред от выбросов от производства биткоинов способен превысить пользу, которую приносит миру использование электромобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000494-eksperty-perehod-ethereum-na-pos-pomogaet-mirovoy-ekonomii-elektroenergii/