Минэнерго Узбекистана заявило о необходимости плановых отключений энергоснабжения

Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил о необходимости введения временных плановых отключений электричества в стране, передает "Газета.uz".

Как заявил глава Минэнерго соседнего государства, введение плановых отключений энергоснабжения обусловлено неблагоприятной погодой. Это поможет избежать более серьезных последствий.

"Наша задача — обеспечить дома людей газом, а также производить электроэнергию на тепловых электростанциях с использованием природного газа и поставлять электроэнергию. Да, есть возражения. Не до всех доходит (электричество и газ - прим. ред.), происходит очень много отключений. Мы это признаем, никто этого не отрицает.

Если мы не выйдем (из ситуации - прим. ред.) с введением плановых ограничений в таких погодных условиях, завтра могут быть более серьезные последствия. Именно поэтому мы вынуждены принимать такие кардинальные меры", — заявил Мирзамахмудов.

Как отмечает издание, ранее в стране наблюдались перебои с энергоснабжением.

Между тем в хокимияте (городской администрации) Ташкента уже заявляли о нехватке газа. Власти города сообщали, что пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения узбекистанской столицы, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению качества отопления.

В последние месяцы в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои и с подачей электроэнергии, пишет издание. В Минэнерго это объяснили снижением подачи газа на ТЭС, где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране.

Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

Напомним, в январе этого года в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению. Позже ситуацию прокомментировали и в Минэнерго Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000453-minenergo-uzbekistana-zayavilo-o-neobhodimosti-planovyh-otklyucheniy-energosnabzheniya/