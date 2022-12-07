Короля Карла III снова закидали яйцами (видео)

Карл III в Лутоне. Кадр из видео: YouTube/The Guardian

Жителя британского города арестовали после того, как он бросил куриное яйцо в сторону короля Карла III. Это уже второй за месяц подобный инцидент, произошедший с монархом, передает Sky News.

Король Великобритании прибыл с визитом в город Лутон, в графстве Бедфордшир.

Когда монарх вышел поприветствовать местных жителей, собравшихся возле здания городской мэрии, в его сторону кто-то бросил яйцо. Сотрудникам службы безопасности пришлось увести короля. Задержанному, как сообщается, 20 лет.

Такой же случай с королем Великобритании и его супругой Камиллой Паркер-Боулз произошел 9 ноября во время их визита в город Йорк.

Город Лутон в графстве Бедфордшир расположен в 48 километрах к северо-западу от Лондона. Издавна известен производством соломенных шляп, но сейчас в городе доминирует автомобильная промышленность.

Пригороды Лондона. Скриншот: Google Maps

Напомним, коронация короля Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Вместе с ним будет коронована его жена Камилла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000443-korolya-karla-iii-snova-zakidali-yaytsami-video/