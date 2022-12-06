Драка турецких депутатов на переговорах по бюджету попала на видео

Драка турецких депутатов. Кадр из видео: twitter.com/sputnik_TR

Турецкие депутаты устроили драку на переговорах по бюджету страны. Сообщается, что одного из парламентариев пришлось госпитализировать с травмой головы, передает РИА Новости.

Конфликт, как пишет Sputnik Турция, произошел в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

"На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт. Хусейн Орс, член партии Iyi ("Хорошая партия"), был госпитализирован с травмой головы, полученной во время потасовки", — говорится в сообщении.

Председательствовал на данном заседании вице-спикер парламента Хайдар Акар. После произошедшего ему пришлось прервать заседание на 10 минут.

Великое национальное собрание Турции (Büyük Millet Meclisi), как указывается на официальном сайте ведомства, – это основной законодательный орган страны (парламент). В него входит 600 депутатов, избираемых прямым голосованием от 81 провинции и 87 избирательных округов в стране. Депутаты избираются на пятилетний срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000399-draka-turetskih-deputatov-na-peregovorah-po-byudzhetu-popala-na-video/