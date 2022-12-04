Извержение вулкана произошло в Индонезии. Жителей эвакуировали (видео)

Вулкан Семеру. Фото: Agus Harianto/AFP/Getty Images

В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Местным жителям посоветовали не приближаться к вулкану ближе, чем на 5 километров. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным BNPB (Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии), вулкан Семеру, который находится примерно в 800 километрах к юго-востоку от столицы Индонезии, города Джакарты, начал извергаться 4 декабря около 02:46 по местному времени (01:46 по времени Астаны).

Было эвакуировано около 100 человек, живущих поблизости. Специалисты агентства посоветовали людям находиться не ближе, чем в радиусе 5 километров от вершины горы Семеру.

Сообщений о пострадавших или погибших пока не поступало.

Также центр вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, заявил, что уровень опасности вулканической активности был повышен с третьего до самого высокого, четвертого уровня.

По данным Японского метеорологического агентства, извержение создало возможность появления цунами. Тем не менее пока никаких значительных изменений уровня прилива в Японии и других странах не наблюдалось.

Отмечается, что Ява является крупнейшим населенным пунктом на огромном островном архипелаге Индонезии, где находится столица Джакарта. Гора Семеру в высоту достигает более 12 000 футов (более 3,6 километров) и является самой высокой горой на Яве.

Извержение последовало за серией землетрясений на западе острова. Напомним, что 21 ноября в индонезийской провинции Западная Ява произошло мощное землетрясение. Первоначально сообщалось, что погибли 162 человека и еще 330 получили ранения.

Позже стало известно о том, что число жертв достигло 268 человек.

Добавим, что, по данным CNN, Индонезия находится в "Огненном кольце" – полосе вокруг Тихого океана, которая вызывает частые землетрясения и вулканическую активность. Это одна из самых сейсмически активных зон на планете, которая простирается от Японии и Индонезии по одну сторону Тихого океана до Калифорнии и Южной Америки по другую.

В 2004 году землетрясение силой 9,1 балла у острова Суматра в северной Индонезии вызвало цунами, которое обрушилось на 14 стран, убив 226 тыс. человек вдоль побережья Индийского океана. Более половины жертв тогда пришлось на Индонезию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000081-izverzhenie-vulkana-proizoshlo-v-indonezii-zhiteley-evakuirovali-video/